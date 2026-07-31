На Ленинском в Калининграде перегородили тротуар для ремонта, люди идут по парапету, а самокатчики бросают транспорт в кучу

Забор перекрыл не только тротуар, но и часть пространства, где едут велосипедисты и самокатчики. На подходе к путепроводу информации об ограничениях нет. В итоге пользователи арендных СИМ подъезжая к препятствию, просто бросают транспорт на месте. Из-за этого за короткое время там возникла чуть ли не свалка. Сложно приходится также маломобильным. Люди вынуждены тащить коляски по лестнице на руках.