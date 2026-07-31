На Ленинском в Калининграде перегородили тротуар для ремонта, люди идут по парапету, а самокатчики бросают транспорт в кучу

В Калининграде на Ленинском проспекте перегородили тротуар из-за ремонта эстакады в районе острова Канта. Пешеходное движение по одной стороне закрыто, сообщает с места корреспондент «Клопс» в пятницу, 31 июля.
Поперёк дороги стоит металлическое ограждение с предупреждающей лентой и табличкой «Ремонт тротуара. Проход запрещён». Указано даже, что если ослушаться, то грозит штраф 5 000 рублей. Почему сумма именно такая — непонятно.
Забор перекрыл не только тротуар, но и часть пространства, где едут велосипедисты и самокатчики. На подходе к путепроводу информации об ограничениях нет. В итоге пользователи арендных СИМ подъезжая к препятствию, просто бросают транспорт на месте. Из-за этого за короткое время там возникла чуть ли не свалка. Сложно приходится также маломобильным. Люди вынуждены тащить коляски по лестнице на руках.
Некоторые на ограничения плюют. Особо спортивные взбираются на парапет у края тротуара и проезжей части, несмотря на то, что рядом с перекрытым участком несутся автомобили и автобусы.
Альтернатива для тех, кто оказался на тротуаре, незатейлива: нужно спуститься по лестнице, перейти через остров Канта на другую сторону моста и подняться снова. Очевидного и логичного варианта с организацией прохода людей по одной полосе проезжей части со сдвигом автодвижения в сторону центра моста почему-то не рассмотрели.
Эстакадный мост в Калининграде регулярно ремонтируют. Планируется, что вскоре сооружение демонтируют и будут строить новый путепровод.