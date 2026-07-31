Сын свердловского губернатора подписал контракт с канадским хоккейным клубом

— Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания в любом направлении. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищает перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение, — сказал помощник генерального менеджера хоккейного клуба Бобби Фокс.