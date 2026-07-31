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Волгоградцам грозит штраф до 15 тысяч за бензин на балконе и в квартире

Хранение бензина дома грозит уголовной ответственностью.

Волгоградцам, как и всем россиянам, запрещено хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах.

Канистра с горючей жидкостью в жилом помещении создает угрозу пожарной безопасности и обернется для владельца крупным штрафом или уголовным делом.

«Газета.Ru» пишет: нарушение правил грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание достигает 30 тысяч, а для организаций — до 400 тысяч рублей. При пожаре с тяжелыми последствиями владельца привлекут к уголовной ответственности.

Эксперты при этом напоминают, что топливо имеет строгий срок годности. Хранение в идеальных заводских условиях ограничивается одним годом со дня изготовления без потери свойств. Горючее, утратившее характеристики из-за долгого хранения, нанесет вред двигателю автомобиля.

Ранее сообщалось о новых правилах пассажиров поездов.