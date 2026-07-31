Волгоградцам грозит штраф до 15 тысяч за бензин на балконе и в квартире

Волгоградцам, как и всем россиянам, запрещено хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах.
Канистра с горючей жидкостью в жилом помещении создает угрозу пожарной безопасности и обернется для владельца крупным штрафом или уголовным делом.
«Газета.Ru» пишет: нарушение правил грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание достигает 30 тысяч, а для организаций — до 400 тысяч рублей. При пожаре с тяжелыми последствиями владельца привлекут к уголовной ответственности.
Эксперты при этом напоминают, что топливо имеет строгий срок годности. Хранение в идеальных заводских условиях ограничивается одним годом со дня изготовления без потери свойств. Горючее, утратившее характеристики из-за долгого хранения, нанесет вред двигателю автомобиля.
Ранее сообщалось о новых правилах пассажиров поездов.