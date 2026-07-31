Волгоградцам грозит штраф до 15 тысяч за бензин на балконе и в квартире

«Газета.Ru» пишет: нарушение правил грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание достигает 30 тысяч, а для организаций — до 400 тысяч рублей. При пожаре с тяжелыми последствиями владельца привлекут к уголовной ответственности.