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Владимир Бахарь покидает пост министра финансов Красноярского края

Он уходит по собственному желанию.

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Владимира Бахаря от должности заместителя председателя правительства края — министра финансов. Он уходит по собственному желанию.

Исполнять обязанности руководителя ведомства поручено первому заместителю министра Павлу Кирсанову.

С 1 августа Владимир Бахарь приступает к работе в новой должности — он назначен председателем Счетной палаты Красноярского края.

Ранее мы сообщали, что ветеран СВО Потехин стал замначальника отдела молодёжной политики в Ачинске.