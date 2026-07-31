Владимир Бахарь покидает пост министра финансов Красноярского края

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Владимира Бахаря от должности заместителя председателя правительства края — министра финансов. Он уходит по собственному желанию.
Исполнять обязанности руководителя ведомства поручено первому заместителю министра Павлу Кирсанову.
С 1 августа Владимир Бахарь приступает к работе в новой должности — он назначен председателем Счетной палаты Красноярского края.
Ранее мы сообщали, что ветеран СВО Потехин стал замначальника отдела молодёжной политики в Ачинске.