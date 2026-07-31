Полиция применила беспилотник для раскрытия угона в Нижегородской области

Полицейские нашли угнанный автомобиль с помощью беспилотника в Борском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники МВД расследовали уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ) по информации местного жителя о том, что неизвестные похитили машину, которая принадлежала туристке. С помощью БПЛА автомобиль нашли в лесополосе.
Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей, они дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде. Машину вернули владелице.
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