Как выглядит рыжик, где он растет и чем полезен

Внешний вид гриба во многом зависит от места, где он растет. Еловые рыжики отличаются оранжевой окраской с зелеными пятнами, а сосновые имеют более насыщенный оранжево-красный цвет с темно-коричневыми зонами. В жаркую и сухую погоду окраска заметно выцветает, становясь грязно-желтой или почти белой. Шляпка молодого рыжика выпуклая, но со временем в ее центре появляется углубление, и она приобретает форму воронки. Сначала поверхность шляпки слегка бархатистая и немного опушена по краям, а затем становится гладкой и клейкой. Пластинки под ней частые, ярко-оранжевые. Ножка гладкая и обычно такого же цвета, как шляпка [1].