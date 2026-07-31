Пингвин сбежал из зоопарка и преодолел 9 км ради купания

В Нидерландах пингвин сбежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в канале во время жары. Необычного пловца заметил прохожий, который сообщил о нем сотрудникам парка.
Смотрители прибыли на место и достали птицу из воды с помощью специальной сети. Директор парка Джон де Хун сообщил, что после возвращения беглеца осмотрели — пингвин оказался полностью здоров.
По словам специалиста, молодые пингвины отличаются любопытством и стремятся исследовать окружающий мир. Предполагается, что во время путешествия птица могла самостоятельно поймать рыбу.
Сотрудники признали, что прогулка могла закончиться опасно из-за автомобилей и возможных встреч с людьми.
Ранее сообщалось о побегах животных из Московского зоопарка. В 1960-х годах группа пингвинов покинула наспех подготовленный вольер и добралась до Краснопресненского универмага, расположенного примерно в двух километрах от зоосада.