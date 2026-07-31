Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пингвин сбежал из зоопарка и преодолел 9 км ради купания

В Нидерландах молодой пингвин сбежал из зоопарка и добрался до канала в девяти километрах от вольера. Птицу вернули в парк здоровой.

Источник: Jay Ruzesky/CC0

В Нидерландах пингвин сбежал из зоопарка и преодолел девять километров, чтобы искупаться в канале во время жары. Необычного пловца заметил прохожий, который сообщил о нем сотрудникам парка.

Смотрители прибыли на место и достали птицу из воды с помощью специальной сети. Директор парка Джон де Хун сообщил, что после возвращения беглеца осмотрели — пингвин оказался полностью здоров.

По словам специалиста, молодые пингвины отличаются любопытством и стремятся исследовать окружающий мир. Предполагается, что во время путешествия птица могла самостоятельно поймать рыбу.

Сотрудники признали, что прогулка могла закончиться опасно из-за автомобилей и возможных встреч с людьми.

Теперь специалисты намерены осмотреть вольер и установить, каким образом пингвину удалось выбраться.

Ранее сообщалось о побегах животных из Московского зоопарка. В 1960-х годах группа пингвинов покинула наспех подготовленный вольер и добралась до Краснопресненского универмага, расположенного примерно в двух километрах от зоосада.