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В Москве обновили участок Новоспасского проезда

Работы проводили на отрезке длиной около 800 метров преимущественно в ночное время.

Участок Новоспасского проезда отремонтировали в столице, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Создание комфортной городской среды — один из приоритетов национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы провели на отрезке протяженностью около 800 метров. На объекте были задействованы 50 специалистов и 35 единиц техники. Мастера выполнили фрезерование изношенного покрытия, ремонт колодцев и дождеприемных решеток, замену бортового камня и укладку нового асфальта. Подчеркивается, что ремонт проводили в основном ночью с частичным перекрытием полос.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.