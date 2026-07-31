Воронежские врачи дважды спасли пациентку с опасной патологией аорты

В первом полугодии 2026 года выездные бригады Воронежской областной клинической больницы № 1 посетили 20 районов региона, проконсультировав почти две тысячи человек. Однако одна пациентка запомнилась врачам особенно — ее история длилась более шести лет и едва не закончилась трагедией.