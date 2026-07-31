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Диетолог рассказала о хлебе, который поможет похудеть

Диетолог Солнцева сообщила, что в РФ разработали хлеб, способствующий похудению.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Хлеб, способствующий снижению веса, разработан в России учеными из «ФИЦ питания и биотехнологии», сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

«Это хлеб, разработанный нашими коллегами из ФИЦ питания и биотехнологии под научным руководством академика РАН Аллы Кочетковой. Он действительно может способствовать снижению веса, если его есть в умеренных количествах. Что касается ингредиентов этого хлеба, это, конечно, великолепный рецепт», — рассказала Солнцева.

Она уточнила, что в состав хлеба входит цельнозерновая и гречневая мука, а также бета-глюканы. Вещества, которые улучшают метаболизм, снижают симптомы метаболического синдрома, уменьшают инсулинорезистентность, помогают снизить висцеральный жир.

«Это получается очень полезный продукт, который будет способствовать и помогать в процессе снижения веса», — подчеркнула она.

Однако диетолог упомянула о том, что даже самый полезный хлеб нельзя есть в больших количествах, так как люди начинают налегать на этот продукт. В итоге они могут прибавить массу тела, потому что помимо полезных веществ в нем содержатся углеводы.