Юрий Шалабаев поздравил нижегородку со 104-м днем рождения

По словам мэра, нижегородка восхищает всех своим оптимизмом и блестящей памятью: читает наизусть стихи, исполняет любимые песни, поддерживает близких. Как отметил Юрий Шалабаев, именно такими были её родители, и в этом секрет семейного долголетия: мама, отец и бабушка Софии Михайловны прожили более 90 лет.