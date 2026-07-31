Юрий Шалабаев поздравил нижегородку со 104-м днем рождения

Нижегородке Софии Михайловне Симановской исполнилось 104 года, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Именинница родилась в Горьком в многодетной семье, любящей музыку. Ее родные играли на фортепиано, флейте и баяне, устраивали домашние концерты. В годы войны София помогала в госпитале, а потом более 30 лет отдала работе на Горьковском автозаводе.
«У Софии Михайловны и её супруга родился сын, который подарил им любимую внучку. Сейчас у Софии Михайловны подрастает уже праправнук!», — говорится в сообщении.
По словам мэра, нижегородка восхищает всех своим оптимизмом и блестящей памятью: читает наизусть стихи, исполняет любимые песни, поддерживает близких. Как отметил Юрий Шалабаев, именно такими были её родители, и в этом секрет семейного долголетия: мама, отец и бабушка Софии Михайловны прожили более 90 лет.
«От всего сердца поздравляю Софию Михайловну с Днём рождения! Низкий поклон за труд, мудрость и жизнелюбие, которыми Вы так щедро делитесь с близкими. Крепкого здоровья, бодрости духа, и пусть каждый день будет наполнен теплом и заботой родных людей!», — подытожил глава Нижнего Новгорода.
Ранее мы писали, что Юрий Шалабаев поздравил с Днем Победы 100-летнего ветерана ВОВ Геннадия Луканова.