На востоке Прикамья вновь ожидается дождевой паводок

В восточных территориях Пермского края ожидаются сильные ливни. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Как прогнозируют метеорологи, наибольшее количество осадков может выпасть 1 августа на участке между Суксуном и Лысьвой. В том числе — в с. Кын, где, согласно большинству прогнозов, может выпасть более 50 мм осадков.
Сильные дожди могут спровоцировать новый дождевой паводок на реках Чусовой и Сылве. Пермские синоптики подчеркивают схожесть метеорологической ситуации с картиной, сложившейся 29 июня нынешнего года, когда случился первый мощный паводок этого лета.
Напомним, в результате аномальных дождей в июле были подтоплены населенные пункты в Лысьвенском, Октябрьском и Кишертском округах. Из-за разлива рек и схода селевого потока в с. Кын погибла 28-летняя девушка.