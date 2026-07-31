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На востоке Прикамья вновь ожидается дождевой паводок

В восточных территориях Пермского края ожидаются сильные ливни. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Как прогнозируют метеорологи, наибольшее количество осадков может выпасть 1 августа на участке между Суксуном и Лысьвой. В том числе — в с. Кын, где, согласно большинству прогнозов, может выпасть более 50 мм осадков.

Источник: Коммерсантъ

В восточных территориях Пермского края ожидаются сильные ливни. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Как прогнозируют метеорологи, наибольшее количество осадков может выпасть 1 августа на участке между Суксуном и Лысьвой. В том числе — в с. Кын, где, согласно большинству прогнозов, может выпасть более 50 мм осадков.

Сильные дожди могут спровоцировать новый дождевой паводок на реках Чусовой и Сылве. Пермские синоптики подчеркивают схожесть метеорологической ситуации с картиной, сложившейся 29 июня нынешнего года, когда случился первый мощный паводок этого лета.

Напомним, в результате аномальных дождей в июле были подтоплены населенные пункты в Лысьвенском, Октябрьском и Кишертском округах. Из-за разлива рек и схода селевого потока в с. Кын погибла 28-летняя девушка.