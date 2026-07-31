На востоке Прикамья вновь ожидается дождевой паводок

В восточных территориях Пермского края ожидаются сильные ливни. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Как прогнозируют метеорологи, наибольшее количество осадков может выпасть 1 августа на участке между Суксуном и Лысьвой. В том числе — в с. Кын, где, согласно большинству прогнозов, может выпасть более 50 мм осадков.