Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Популярные роллы в тубусе опасны из-за антисанитарии, которая может стать причиной кишечной инфекции, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.
«Если говорить откровенно, сам по себе формат “роллов в тубусе” (Sushi Push Pop) не несет каких-то уникальных или сверхъестественных рисков. Опасность здесь ровно такая же, как и у любого другого фастфуда или уличной еды. Главный враг — это антисанитария. Когда мы не видим процесса приготовления, всегда возникают вопросы к условиям, в которых это делалось, к свежести ингредиентов и, конечно, к гигиене рук того, кто эту еду готовил и продавал», — сказал Мацола информационному порталу РИАМО.
Он отметил то, что если ролл приготовлен качественно, из хорошей рыбы, риса и овощей, то это вполне сбалансированный и питательный перекус.
«Однако в моей врачебной практике роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций. И неважно, были это роллы из уличного ларька или из дорогого ресторана. Рыба — крайне скоропортящийся продукт. В теплое время года патогенная флора в ней размножается очень быстро, что существенно повышает риск подхватить инфекцию», — указал он.
Врач добавил, что необходимо покупать трендовое блюдо только в проверенных местах, в которых следят за санитарно-эпидемиологическими нормами и где много клиентов. Помимо этого, врач посоветовал всегда иметь с собой антисептик или влажные салфетки. А самое главное — не откладывать употребление продукта, так как при комнатной температуре выше риск размножения бактерий в скоропортящейся рыбе.