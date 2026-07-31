Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе

«Если говорить откровенно, сам по себе формат “роллов в тубусе” (Sushi Push Pop) не несет каких-то уникальных или сверхъестественных рисков. Опасность здесь ровно такая же, как и у любого другого фастфуда или уличной еды. Главный враг — это антисанитария. Когда мы не видим процесса приготовления, всегда возникают вопросы к условиям, в которых это делалось, к свежести ингредиентов и, конечно, к гигиене рук того, кто эту еду готовил и продавал», — сказал Мацола информационному порталу РИАМО.