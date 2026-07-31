Дважды зимовавший в Перевозе аист Гера стал многодетным отцом

Знаменитый аист по имени Гера, дважды остававшийся на зимовку в районе Перевоза, стал многодетным отцом. Радостной новостью поделились представители нижегородского минлесхоза.
Напомним, обычно на время холодов аисты отправляются в теплые края. Но Гера оказался не робкого десятка: два года подряд он наблюдал настоящую русскую зиму в Нижегородской области. За его жизнедеятельностью все это время следят охотинспекторы.
Для себя аист выбрал берег реки Пьяны. Больше всего ему полюбилась местная водонапорная башня. По мнению экспертов, Гера мог оставаться на зимовку под Перевозом из-за легкого доступа к еде. «Шведский стол» для него обеспечивали местные жители, также он наведывался и на конный завод — погреться.
Сейчас Гера со второй половинкой воспитывают троих птенцов. Пока неизвестно, готова ли семья остаться в регионе и этой зимой.