Дважды зимовавший в Перевозе аист Гера стал многодетным отцом

Для себя аист выбрал берег реки Пьяны. Больше всего ему полюбилась местная водонапорная башня. По мнению экспертов, Гера мог оставаться на зимовку под Перевозом из-за легкого доступа к еде. «Шведский стол» для него обеспечивали местные жители, также он наведывался и на конный завод — погреться.