Врач рассказал, сколько кваса безопасно пить в день

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один-два стакана кваса можно выпивать в день без угрозы для здоровья, считает врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200−400 миллилитров в день, это соответствует одному-двум стаканам, рассказал Тринц интернет-изданию «Газета.ru». По его словам, желательно, чтобы напиток был комнатной или умеренно прохладной температуры, это позволит «избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле».
Кроме того, врач отметил, что в жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара или чистая питьевая вода.
«Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов», — предупредил Тринц.