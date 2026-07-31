Врач рассказал, сколько кваса безопасно пить в день

Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200−400 миллилитров в день, это соответствует одному-двум стаканам, рассказал Тринц интернет-изданию «Газета.ru». По его словам, желательно, чтобы напиток был комнатной или умеренно прохладной температуры, это позволит «избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле».