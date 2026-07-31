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В Красноярске 78-летней уроженке Узбекистана вручили российский паспорт

В Красноярске полицейские вручили паспорт гражданина России 78-летней уроженке Узбекистана Раисе Голубянц. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Красноярске полицейские вручили паспорт гражданина России 78-летней уроженке Узбекистана Раисе Голубянц. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Торжественная церемония прошла в отделе полиции № 7. Раиса Ивановна уже более двух лет живет в Красноярске рядом с родной сестрой. Все ее родственники проживают в России. Женщина решила переехать в Красноярск к младшей сестре, которую сама вырастила после смерти родителей.

«Россия — моя Родина. Здесь мои корни, здесь родились мои родители, и живет вся моя семья. Возвращение домой для меня большая радость», — поделилась Раиса Голубянц.

Полицейские также вручили женщине Конституцию РФ и поздравили ее с получением гражданства.