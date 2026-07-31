В Красноярске 78-летней уроженке Узбекистана вручили российский паспорт

Торжественная церемония прошла в отделе полиции № 7. Раиса Ивановна уже более двух лет живет в Красноярске рядом с родной сестрой. Все ее родственники проживают в России. Женщина решила переехать в Красноярск к младшей сестре, которую сама вырастила после смерти родителей.