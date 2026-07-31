Эксперт рассказал, что помогает быстро уснуть

Растяжка и йога перед сном способствуют более быстрому засыпанию и улучшению качества сна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.
При физическом или эмоциональном напряжении в течение дня мышцы сохраняют тонус, дыхание становится поверхностным, а уровень кортизола повышается. Подобное состояние затрудняет засыпание, тогда как растяжка и йога выступают в роли механизма переключения, снижая напряжение мышц, нормализуя дыхание и уменьшая концентрацию гормона стресса. Кроме того, выполнение одних и тех же спокойных упражнений в одно и то же время ежедневно формирует у мозга сигнал к подготовке ко сну.
«Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать. Другое исследование (Journal of Psychiatric Practice) — оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий (по 20 минут перед сном) участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Важный момент: это была мягкая йога. Не силовые асаны, не интенсивные виньясы. Спокойные позы, растяжка, дыхание», — отметил специалист.
Как полагает врач, вероятно, в данном случае задействован эффект плацебо, однако в контексте сна это успокаивающий ритуал.
Вместе с тем, при клинической бессоннице, признаками которой являются невозможность заснуть дольше месяца, частые ночные пробуждения или сон менее пяти часов, растяжка не даст результата. В такой ситуации требуется консультация врача — сомнолога, невролога или психотерапевта, а также возможное назначение лекарственных препаратов или когнитивно-поведенческой терапии.