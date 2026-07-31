Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, что помогает быстро уснуть

Мануальный терапевт Ярослав Макеенко привел результаты научных исследований, подтверждающих эффективность йоги при бессоннице, но предупредил, что при клинических нарушениях сна требуется помощь сомнолога или невролога.

Источник: Magnific

Растяжка и йога перед сном способствуют более быстрому засыпанию и улучшению качества сна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

Медик пояснил, что вечером организму необходимо сменить режим активности на режим восстановления.

При физическом или эмоциональном напряжении в течение дня мышцы сохраняют тонус, дыхание становится поверхностным, а уровень кортизола повышается. Подобное состояние затрудняет засыпание, тогда как растяжка и йога выступают в роли механизма переключения, снижая напряжение мышц, нормализуя дыхание и уменьшая концентрацию гормона стресса. Кроме того, выполнение одних и тех же спокойных упражнений в одно и то же время ежедневно формирует у мозга сигнал к подготовке ко сну.

«Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать. Другое исследование (Journal of Psychiatric Practice) — оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий (по 20 минут перед сном) участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Важный момент: это была мягкая йога. Не силовые асаны, не интенсивные виньясы. Спокойные позы, растяжка, дыхание», — отметил специалист.

Как полагает врач, вероятно, в данном случае задействован эффект плацебо, однако в контексте сна это успокаивающий ритуал.

Вместе с тем, при клинической бессоннице, признаками которой являются невозможность заснуть дольше месяца, частые ночные пробуждения или сон менее пяти часов, растяжка не даст результата. В такой ситуации требуется консультация врача — сомнолога, невролога или психотерапевта, а также возможное назначение лекарственных препаратов или когнитивно-поведенческой терапии.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше