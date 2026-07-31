Эксперт рассказал, что помогает быстро уснуть

«Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать. Другое исследование (Journal of Psychiatric Practice) — оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий (по 20 минут перед сном) участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Важный момент: это была мягкая йога. Не силовые асаны, не интенсивные виньясы. Спокойные позы, растяжка, дыхание», — отметил специалист.