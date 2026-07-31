В Новосибирском зоопарке родились два детеныша краснокнижного китайского горала

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило — одном из крупнейших в РФ — родились два детеныша китайского горала, внесенного в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«В Новосибирском зоопарке родились два детеныша китайского горала. По некоторым причинам самки не могли выкармливать малышей, и заботу о детенышах взяли на себя зоологи и ветеринары. Под присмотром специалистов малыши находились и днем и ночью», — рассказали в зоосаде.
В зоопарке отметили, что в природе численность горалов стремительно сокращается из-за браконьерства, разрушения естественной среды обитания и других факторов, поэтому вид занесен в Красную книгу как исчезающий.
Природа наградила горалов уникальным строением копыт: мягкие и упругие подушечки буквально «чувствуют» каждую выпуклость скал, обеспечивая надежную опору даже на самых гладких и отвесных камнях.