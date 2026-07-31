В Новосибирском зоопарке родились два детеныша краснокнижного китайского горала

«В Новосибирском зоопарке родились два детеныша китайского горала. По некоторым причинам самки не могли выкармливать малышей, и заботу о детенышах взяли на себя зоологи и ветеринары. Под присмотром специалистов малыши находились и днем и ночью», — рассказали в зоосаде.