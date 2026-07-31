Этот киноляп в фильме «Приключения Шурика» не замечали 61 год

Комедийный альманах Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» на советских экранах дебютировал в 1965 году. Фильм состоит из трех новелл, но у каждой есть общее и объединяющее — главный герой по имени Шурик. Молодой человек постоянно оказывается в центре невероятных ситуаций, из которых виртуозно выкручивается благодаря находчивости. Роль студента в картине сыграл актер Александр Демьяненко, за которым этот образ прочно закрепился.
Посмотрите на один из киноляпов, который закрался в любимую комедию.
Книжка Шурика и кепка Феди.
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Пятая минута от начала фильма, смотрим новеллу «Напарник». Пассажиры едут в автобусе, хулиган занял свободное место под авоську с бутылками и уступать его не желает. После того, как завязалась потасовка между Федей и Шуриком, сначала в окно движущегося автобуса вылетает учебник студента и приземляется на асфальт. Затем вслед за ним отправляется и кепка Феди, а автобус хоть и знатно потряхивает, но он продолжает движение.
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube) Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Через пару секунд двух персонажей показывают уже на разборе в отделении милиции. И книга Шурика, и кепка Феди — при них.
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Читайте РБК Life в «Максе».