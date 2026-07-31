Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этот киноляп в фильме «Приключения Шурика» не замечали 61 год

Внимание на кепку Феди и книгу Шурика в новелле «Напарник».

Источник: РБК Life

Комедийный альманах Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» на советских экранах дебютировал в 1965 году. Фильм состоит из трех новелл, но у каждой есть общее и объединяющее — главный герой по имени Шурик. Молодой человек постоянно оказывается в центре невероятных ситуаций, из которых виртуозно выкручивается благодаря находчивости. Роль студента в картине сыграл актер Александр Демьяненко, за которым этот образ прочно закрепился.

Посмотрите на один из киноляпов, который закрался в любимую комедию.

Книжка Шурика и кепка Феди.

Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.

(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).

Пятая минута от начала фильма, смотрим новеллу «Напарник». Пассажиры едут в автобусе, хулиган занял свободное место под авоську с бутылками и уступать его не желает. После того, как завязалась потасовка между Федей и Шуриком, сначала в окно движущегося автобуса вылетает учебник студента и приземляется на асфальт. Затем вслед за ним отправляется и кепка Феди, а автобус хоть и знатно потряхивает, но он продолжает движение.

Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.

(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube) Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.

(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).

Через пару секунд двух персонажей показывают уже на разборе в отделении милиции. И книга Шурика, и кепка Феди — при них.

Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.

(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).

Читайте РБК Life в «Максе».