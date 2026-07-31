Этот киноляп в фильме «Приключения Шурика» не замечали 61 год

Пятая минута от начала фильма, смотрим новеллу «Напарник». Пассажиры едут в автобусе, хулиган занял свободное место под авоську с бутылками и уступать его не желает. После того, как завязалась потасовка между Федей и Шуриком, сначала в окно движущегося автобуса вылетает учебник студента и приземляется на асфальт. Затем вслед за ним отправляется и кепка Феди, а автобус хоть и знатно потряхивает, но он продолжает движение.