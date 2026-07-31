Экс-владельца тамбовского «Завкома» Артемова лишили звания почетного гражданина

Единственный владелец ООО «Завком-инжиниринг» — местное же ООО «Виват». Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. 62,5% компании контролирует Александра Ткачева, 25,97% — Сергей Артемов, 11,53% — Елена Ломакина. До 24 июля у госпожи Ткачевой было 25,97%, но в этот день к ней перешла ранее принадлежавшая Владимиру Артемову доля в 37,05%. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод “Комсомолец” имени Н. С. Артемова»).