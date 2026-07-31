Что происходит в волгоградских ПВЗ Wildberries после ночной атаки

— Обычно за сутки мы встречаем три машины — ночью, днем и вечером. Пока приходила только «ночная» — та, что выехала со склада еще накануне. А вот дневной нет до сих пор, — рассказывают в одном из крупных ПВЗ Центрального района. — Конечно, в последнее время часть товаров приходит позже назначенного, но я не скажу, что работа остановилась. Из-за новых логистических цепочек заказы доходят до клиентов в среднем за три дня.