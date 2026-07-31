Наносят страшный урон природе: директор музея на Балткосе — о туристах с машинами и палатками

«Мы только седьмого июля его открыли. С лавочками, прекрасным садом камней, стендами. И мы видим, как машины выезжают по цветам, задевая стенды — это ужасно. А уж сколько мусора! Они его прямо рядом с этими лавочками и выгружают», — возмущается директор «Старого Люнета».