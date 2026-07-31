Наносят страшный урон природе: директор музея на Балткосе — о туристах с машинами и палатками

Самый серьёзный вред экологии Балтийской косы наносят туристы, которые заезжают туда на машинах и селятся в палатках. Таким мнением поделилась жительница Балткосы, директор местного музея «Старый Люнет» Валерия Надымова в эфире программы «Дом Советов» в пятницу, 31 июля.
«Большой урон наносят люди, которые приезжают на машинах с палатками. Рубят, жгут. На это никаких ограничений нет», — сказала Надымова.
Она добавила, что из-за отдыхающих утонул в мусоре новый сквер, посвящённый морской авиации России.
«Мы только седьмого июля его открыли. С лавочками, прекрасным садом камней, стендами. И мы видим, как машины выезжают по цветам, задевая стенды — это ужасно. А уж сколько мусора! Они его прямо рядом с этими лавочками и выгружают», — возмущается директор «Старого Люнета».