Следователи проверят информацию об избитом ребенке в Володарском районе

В Нижегородской области организована процессуальная проверка в связи с появлением новостей об избитом ребенке. По данным из СМИ и соцсетей, на 11-летнего мальчика напали в поселке Юганец Володарского района.
В частности, в паблике «Подслушано Юганец» в соцсети ВК появился «крик о помощи».
«25.07.26 в период с 21.00 до 21.45 был жестоко избит ребёнок 11 лет. Сейчас он доставлен в БСМП с травмой головы. Диагноз: Перелом лобовой кости, перелом обоих пазух носа, ушиб головного мозга, перенаправлен в Нижний Новгород в отделение нейрохирургии», — говорится в сообщении.
На мальчика, по имеющимся данным, напали около дома № 16 на Парковой улице. Всех, кто мог стать свидетелем происшествия, просят откликнуться.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. По итогам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение.