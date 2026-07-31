Следователи проверят информацию об избитом ребенке в Володарском районе

«25.07.26 в период с 21.00 до 21.45 был жестоко избит ребёнок 11 лет. Сейчас он доставлен в БСМП с травмой головы. Диагноз: Перелом лобовой кости, перелом обоих пазух носа, ушиб головного мозга, перенаправлен в Нижний Новгород в отделение нейрохирургии», — говорится в сообщении.