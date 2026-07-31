Аист Гера, который перезимовал в Перевозе, стал главой многодетной семьи

Напомним, зимовка аиста в Нижегородской области является нетипичным явлением, но в Перевозе это наблюдали два года подряд. Специалисты министерства на регулярной основе осуществляли мониторинг состояния птицы и условий ее обитания, а также принимали необходимые меры по обеспечению безопасности аиста. Излюбленным местом пребывания Геры стал берег реки Пьяны, а особую привязанность птица проявила к местной водонапорной башне.