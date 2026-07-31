Белорусские и российские журналисты оценили туристический потенциал Нижегородской области

Белорусские и российские журналисты оценили туристический и промышленный потенциал Нижегородской области в ходе пресс-тура, организованного в преддверии юбилейного V Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей. 11 представителей СМИ из двух стран побывали в маршруте Нижний Новгород — Арзамас — Дивеево. Об этом сообщили в пресс-службе Дома народного единства.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил: «Открывая новые возможности для работы журналистов, мы помогаем нижегородцам и гродненцам лучше узнать друг друга, стать ближе и понятнее. В этом состоит главная цель народной дипломатии, которую мы развиваем на наших ежегодных форумах. За пятилетку Съезды малых городов превратились из дружеского общения в проект, который ставят в пример другим регионам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова».
Программа тура охватила три нижегородских муниципалитета. В Нижнем Новгороде гости увидели обновлённую Стрелку Оки и Волги, Нижегородский кремль с восстановленной колокольней и фуникулёром. В Арзамасе журналисты погрузились в атмосферу города, неразрывно связанную с именем Гайдара, оценили уникальные росписи Воскресенского собора, выполненные в технике гризайль. Особый интерес у делегации вызвал промышленный потенциал территории. Гости отметили эффективный опыт Арзамасского литейно-механического завода «Старт» по созданию высокопроизводительных рабочих мест для инженеров и операторов ЧПУ, а также вклад города в развитие образования и патриотическое воспитание молодёжи.
Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал: «Арзамас стал первым в Нижегородской области, где реализован совместный российско-белорусский проект по возведению социального объекта. В строительство самой большой школы Арзамаса “Созвездие — Сузорье” вложен огромный труд белорусских строителей. У округа в братской республике четыре побратима: Чаусы, Славгород, Воложин и Сморгонь. Нас связывает тесное межмуниципальное сотрудничество. Арзамас и наши города-побратимы живут в одном пространстве — общем с точки зрения ценностей и целей. Мы рады быть частью этого крепкого сообщества».
Особым местом поездки стало Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, по словам гостей, стало настоящим открытием. Главный редактор газеты «Слонимский вестник» Кирилл Лященко поделился: «Нижегородская земля встретила нас невероятным гостеприимством. Особенно тронула атмосфера Дивеева — это настоящая душа России. Меня поразило, как гармонично здесь сочетаются сохранение православных традиций и развитие аграрного производства. Предприятие “Дивеевское” — яркий пример того, как можно эффективно работать, вкладывая средства в модернизацию и обеспечивая людей качественной продукцией».
Организатором пресс-тура выступил Дом народного единства при поддержке регионального правительства и Законодательного собрания Нижегородской области. Руководитель Приволжского филиала редакции «Российская газета» в Нижнем Новгороде.
Александр Сысоев сказал: «Формат пресс-тура позволил лучше понять перспективы экономического, культурного роста и вообще жизни конкретных территорий. Здорово, что мы знакомились с югом нашей области вместе с нашими коллегами из Республики Беларусь: обменялись опытом, поделились наработками, которые важны для нашей работы».
Съезд малых городов начнёт работу в Дивеево 13 августа и продлится два дня. Участники обсудят развитие местного самоуправления и агропромышленного комплекса, туризм, молодёжный парламентаризм, а также поделятся успешными практиками по каждому из направлений.