Белорусские и российские журналисты оценили туристический потенциал Нижегородской области

Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал: «Арзамас стал первым в Нижегородской области, где реализован совместный российско-белорусский проект по возведению социального объекта. В строительство самой большой школы Арзамаса “Созвездие — Сузорье” вложен огромный труд белорусских строителей. У округа в братской республике четыре побратима: Чаусы, Славгород, Воложин и Сморгонь. Нас связывает тесное межмуниципальное сотрудничество. Арзамас и наши города-побратимы живут в одном пространстве — общем с точки зрения ценностей и целей. Мы рады быть частью этого крепкого сообщества».