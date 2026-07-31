Шуваев: белгородскому «БАРСу» передали еще пять укомплектованных машин

«Благодарю Елену Игоревну и всю команду волонтеров за неоценимую поддержку. Центр уже не первый год помогает белгородцам, и сегодняшний шаг — еще один важный вклад в защиту наших людей. Продолжаем системно наращивать безопасность. Наша задача — максимально оперативно и качественно оказать помощь каждому, кто в ней нуждается, даже в самых сложных условиях приграничья. Вместе победим», — написал врио губернатора Александр Шуваев.