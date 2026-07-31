Прокуратура вернула 1,9 млн рублей 52 водителям в Красноярском крае

По данным прокуратуры, весной 2026 года сотрудники ООО «Феникс», вывозившие мусор в Канско-Абанской зоне, продолжали работать, но зарплату не получали. За вторую половину марта, апрель и при увольнении предприятие задолжало 52 работникам почти 1,9 миллиона рублей.