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Прокуратура вернула 1,9 млн рублей 52 водителям в Красноярском крае

Директора оштрафовали за задержку зарплаты.

52 водителя из Канска получили почти 2 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведоства.

По данным прокуратуры, весной 2026 года сотрудники ООО «Феникс», вывозившие мусор в Канско-Абанской зоне, продолжали работать, но зарплату не получали. За вторую половину марта, апрель и при увольнении предприятие задолжало 52 работникам почти 1,9 миллиона рублей.

Прокуратура провела проверку, внесла представление, а директора оштрафовали за задержку зарплаты. Кроме того, надзорное ведомство собрало руководство компании, чтобы решить вопрос о сроках погашения долга.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена.

Ранее мы сообщали, что компания заплатила 6,6 млн за загрязнение реки в Красноярском крае.