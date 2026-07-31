Опасна ли вода с запахом хлорки?

Важно понимать: запах хлора — это, по сути, сигнал о том, что вода качественно обеззаражена. Гораздо опаснее была бы обратная ситуация — паводковая вода без должной обработки. Все крупные водные вспышки инфекций в истории связаны именно с недостаточным, а не с избыточным обеззараживанием.