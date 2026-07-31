Опасна ли вода с запахом хлорки?

Что такое гиперхлоририрование воды и насколько оно безопасно?
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Алексей Никитин.
Во время половодья в реки и водозаборы попадает огромное количество талых и грунтовых вод, смывов с почвы и подтопленных территорий. Вместе с ними в источники водоснабжения поступают патогенные микроорганизмы, в том числе возбудители кишечных инфекций: гепатита А, дизентерии, ротавирусной и норовирусной инфекций, брюшного тифа.
Микробная нагрузка на очистные сооружения резко возрастает, и обычной дозы обеззараживания может не хватить.
Важно понимать: запах хлора — это, по сути, сигнал о том, что вода качественно обеззаражена. Гораздо опаснее была бы обратная ситуация — паводковая вода без должной обработки. Все крупные водные вспышки инфекций в истории связаны именно с недостаточным, а не с избыточным обеззараживанием.
Несет ли гиперхлорирование опасность для здоровья?
Запах хлора — это неприятно, но безопасно. Человеческий нос улавливает хлор в воде в концентрациях, которые в разы ниже опасных для организма. Порог обоняния составляет примерно 0,3−0,6 мг/л, то есть мы чувствуем запах уже на уровне обычных гигиенических нормативов.
По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вода с содержанием свободного хлора до 5 мг/л безопасна для питья при пожизненном употреблении. Концентрации хлора в водопроводной воде при гиперхлорировании строго контролируются лабораториями водоканала и Роспотребнадзора и остаются в пределах, безопасных для человека.
Можно ли мыться, умываться и мыть руки сильно хлорированной водой?
Да, без ограничений. Через неповрежденную кожу хлор практически не проникает в организм, поэтому системного воздействия на здоровье при гигиенических процедурах нет. Купание в такой воде мало чем отличается от посещения бассейна, где вода хлорируется постоянно.
Единственная оговорка касается людей с повышенной чувствительностью:
Пациенты с атопическим дерматитом, экземой или очень сухой кожей могут заметить сухость и легкое стягивание кожи после душа.
Людям с бронхиальной астмой стоит проветривать ванную во время и после горячего душа, чтобы не дышать парами в замкнутом пространстве.
Можно ли чистить зубы и готовить на такой воде?
Чистить зубы можно. При чистке и полоскании рта человек проглатывает считаные миллилитры воды — количество хлора в них ничтожно и не представляет опасности.
Пить и готовить тоже можно — вода соответствует нормативам. Однако в период паводка лучше для питья и приготовления пищи (особенно для детского питания и разведения смесей) использовать кипяченую или бутилированную воду. Это разумная перестраховка на случай любых колебаний качества воды в сети.
Как быстро убрать запах хлорки?
Хлор — соединение летучее, и удалить его из воды очень просто, в отличие от многих других загрязнителей:
1. Отстаивание. Налейте воду в открытую емкость (кувшин, кастрюлю) и оставьте на несколько часов или на ночь. Свободный хлор улетучится, и запах уйдет.
2. Кипячение. Самый надежный способ. При кипячении хлор удаляется за считаные минуты, а заодно уничтожаются возможные микроорганизмы.
3. Фильтрация. Обычный бытовой фильтр с активированным углем эффективно убирает хлор и его запах. Важно вовремя менять картриджи — в период повышенной нагрузки они вырабатывают ресурс быстрее.
А вот для рыб гиперхлорированная вода действительно опасна. Воду для аквариума нужно обязательно отстаивать не менее суток или использовать специальные кондиционеры-дехлораторы.