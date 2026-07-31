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Средняя зарплата в Калининградской области выросла до 81 311 рублей

За январь-май 2026 года рост составил 12,1%. Лидируют финансисты и страховщики, аутсайдеры — сфера недвижимости и.

Источник: KaliningradToday

общепит.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области за январь-май 2026 года достигла 81 311 рублей. Это на 12,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Калининградстат. С учётом инфляции реальный рост зарплат составил 5%.

Самые высокие доходы традиционно в финансовом и страховом секторе — 146 808 рублей, что почти на 81% выше среднеобластного уровня. Также высоки показатели в сфере информации и связи (139,1% от среднего), добыче полезных ископаемых (140,3%) и энергетике (131,6%).

Ниже всего зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите — 75% от среднего уровня, в административной сфере — 65,9%, а также в операциях с недвижимостью — 62,6%. Данные опубликованы в оперативном докладе Калининградстата.