Средняя зарплата в Калининградской области выросла до 81 311 рублей

общепит.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области за январь-май 2026 года достигла 81 311 рублей. Это на 12,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Калининградстат. С учётом инфляции реальный рост зарплат составил 5%.
Самые высокие доходы традиционно в финансовом и страховом секторе — 146 808 рублей, что почти на 81% выше среднеобластного уровня. Также высоки показатели в сфере информации и связи (139,1% от среднего), добыче полезных ископаемых (140,3%) и энергетике (131,6%).
Ниже всего зарплаты в гостиничном бизнесе и общепите — 75% от среднего уровня, в административной сфере — 65,9%, а также в операциях с недвижимостью — 62,6%. Данные опубликованы в оперативном докладе Калининградстата.