В Московском зоопарке родились два детеныша питона Вома

В Московском зоопарке на свет появились два детеныша питона Вома, сообщили в пресс-службе организации. По предварительной информации, это самец и самка.
«Потомство дали возрастные змеи, которые более 10 лет живут в Московском зоопарке. Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор, где поддерживаются определенные температура и влажность воздуха. И спустя 2 месяца из них вылупились детеныши», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В настоящий момент посетители не смогут увидеть детенышей. Они живут в отдельных террариумах в служебных помещениях. Практически сразу после рождения животные полиняли и начали есть. Их кормят грызунами один раз в неделю.
Детеныши этих змей при рождении имеют яркий песочно-желтый окрас с вертикальными коричневыми полосами. У них узкая голова с большими глазами. Взрослые особи имеют менее яркий окрас. Их длина достигает 1,5−2 м, а самки всегда крупнее самцов.
Питоны Вома — это редкие неядовитые змеи, обитающие в Австралии. Они редко встречаются в зарубежных зоопарках. У этих хладнокровных есть и другое название — питон Рамсея, в честь австралийского зоолога Эдварда Пирсона Рамсея, который помог описать вид, а также песчаный питон. Родовое название Aspidites переводится как «носитель щита» — из-за симметрично расположенных крупных чешуй на голове.
Содержать этих змей рекомендуется в террариуме горизонтального типа, объяснили в Московском зоопарке. Необходимо создать температурный градиент, фоновая температура должна составлять около 28 , в точке прогрева до 35 , а ночью — не ниже 26 . Кроме того, требуется обеспечить укрытие, поилку и лампы с ультрафиолетовым спектром. Дно террариума застилается грунтом, например опилками или гравием. Сотрудникам Московского зоопарка удалось получить уже второе поколение питонов Вома, прошлое было несколько лет назад от другой пары.
В дикой природе Вома является эндемиком Австралии. Змей можно встретить в западной и центральной частях континента. Они предпочитают пустыни, кустарники, заросли акации, саванны и луга, особенно с песчаной почвой. Питоны Вома ведут скрытный образ жизни.
Детеныши дагестанского тура.
Ранее В Московском зоопарке родились сразу восемь детенышей дагестанского тура. 24 мая на свет появился первый малыш, это оказался самец весом чуть больше трех кг. Затем 28 мая родилась самка, а 29 мая появились на свет сразу четверо турят: три самки и один самец. 5 июня на свет появились еще два самца.
Сообщалось, что детеныши хорошо себя чувствуют и стараются держаться поближе к своим матерям. В перерывах между отдыхом и кормлением малыши много времени проводили вместе, устраивая совместные игры.
Дагестанский тур, который также известен как восточнокавказский тур или восточнокавказский козел, является эндемиком Кавказа. Обитает он на востоке Большого Кавказского хребта на высоте от 800 до 4200 м над уровнем моря.
Читайте РБК Life в «Максе».