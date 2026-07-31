В Московском зоопарке родились два детеныша питона Вома

Содержать этих змей рекомендуется в террариуме горизонтального типа, объяснили в Московском зоопарке. Необходимо создать температурный градиент, фоновая температура должна составлять около 28 , в точке прогрева до 35 , а ночью — не ниже 26 . Кроме того, требуется обеспечить укрытие, поилку и лампы с ультрафиолетовым спектром. Дно террариума застилается грунтом, например опилками или гравием. Сотрудникам Московского зоопарка удалось получить уже второе поколение питонов Вома, прошлое было несколько лет назад от другой пары.