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На улице Дзержинского в Калининграде образовался провал на дороге

Водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Фото: пресс-служба администрации города.

В Калининграде на улице Дзержинского, в районе общественной бани, на проезжей части образовался провал. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным властей, на месте уже работают специалисты, которым предстоит установить причины произошедшего и приступить к устранению последствий коммунального инцидента.

В администрации предупредили, что из-за провала движение по улице Дзержинского затруднено. Водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.

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