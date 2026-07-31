На улице Дзержинского в Калининграде образовался провал на дороге

Фото: пресс-служба администрации города.
В Калининграде на улице Дзержинского, в районе общественной бани, на проезжей части образовался провал. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По данным властей, на месте уже работают специалисты, которым предстоит установить причины произошедшего и приступить к устранению последствий коммунального инцидента.
В администрации предупредили, что из-за провала движение по улице Дзержинского затруднено. Водителей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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