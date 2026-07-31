«Отец года»: как папы воспитывают, заботятся и вдохновляют

Когда в семье рождается ребенок, жизнь меняется. В доме появляется не только больше поводов для радости, но также дел и забот. В такие моменты родителям важно поддерживать друг друга. Сейчас мужчины все больше берут на себя ответственность за воспитание, становятся для детей примером и опорой. Именно про таких — любящих, заботливых, вовлеченных — конкурс «Отец года». Он стартует 1 августа при поддержке нацпроекта «Семья».