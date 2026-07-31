«Отец года»: как папы воспитывают, заботятся и вдохновляют

Когда в семье рождается ребенок, жизнь меняется. В доме появляется не только больше поводов для радости, но также дел и забот. В такие моменты родителям важно поддерживать друг друга. Сейчас мужчины все больше берут на себя ответственность за воспитание, становятся для детей примером и опорой. Именно про таких — любящих, заботливых, вовлеченных — конкурс «Отец года». Он стартует 1 августа при поддержке нацпроекта «Семья».
Мы рассказываем лишь о некоторых из таких отцов — заботливых, ответственных и любящих, и заодно о том, как государство помогает семьям.
Калининградская область: папа-спасатель и его команда.
Двойняшки Ульяна и Валентина Щегловы из города Балтийска родились четыре года назад гораздо раньше положенного срока. Вес одной был 990 граммов, второй — полтора килограмма. Малышки провели долгие недели в реанимации, а Ульяна в первые месяцы жизни перенесла две операции на сердце.
Когда девочкам было семь месяцев, мама Юлия легла в больницу вместе с одной, а папа Иван остался дома с другой. Кормил ребенка, купал, делал массаж, гулял.
«Не все женщины так уверенно ухаживают за новорожденными, как он, — вспоминает Юлия. — Даже заведующая роддомом удивилась — сказала, что впервые видит такого заботливого отца».
Помощь другим для Ивана не ограничивается семьей. Он уже десять лет работает спасателем. За это время спас из штормов Балтики больше полусотни человек и был награжден медалью, получил благодарности от администрации города.
«У мужа ответственная и опасная работа. Конечно, переживаю, но верю в его силы», — говорит нам Юлия.
Несмотря на суточные смены, Иван старается быть рядом с детьми. Отвозит девочек в садик, укладывает спать, печет по выходным блинчики и тортики.
«Я ценю в муже то, что он вкладывает в детей всего себя. Когда приходит с работы, даже годовалый Руслан бежит обниматься, а если папа уходит, девочки расстраиваются, — делится Юлия. — Однажды перед сном дочки расплакались, соскучились по папе. Он отпросился ненадолго с ночной смены, обнял, поцеловал, пожелал спокойной ночи и уехал обратно».
Щегловы живут в съемной квартире. Для молодых многодетных семей в Калининградской области предусмотрена ежемесячная компенсация аренды — 15 тысяч рублей. Это ощутимо разгружает бюджет, особенно когда на руках трое малышей. Плюс при рождении младшего, Руслана, Щегловы получили 300 тысяч как многодетная семья и еще региональный материнский капитал 100 тысяч.
Оформление льгот, по словам Юлии, оказалось простым и быстрым: проконсультировали в соцзащите, и семья стала первой в городе, кто получил компенсацию за аренду жилья.
Благодаря поддержке государства у Щегловых появилось больше возможностей растить детей без постоянной тревоги о деньгах. А папа-спасатель каждый день доказывает: быть отцом — это самая важная и ответственная работа в мире.
Самарская область: учеба без тревог.
Супруги Юрий и Елена Варенковы из города Отрадного воспитывают троих детей. Старшая дочь Виктория учится в Самарском государственном экономическом университете на платном отделении. Семья узнала о компенсации: государство возмещает 50% стоимости очного обучения в вузе или колледже. Такая поддержка доступна всем многодетным семьям в регионе.
В Самарской области детям из многодетных семей возмещают 50% стоимости очного обучения в вузе или колледже.
«Об этой мере поддержки мы узнали от своих знакомых. 50% — это значительная сумма. Причем оформлять оказалось легко, — рассказал нашему порталу Юрий. — Мы решили потратить эти деньги на продолжение обучения старшей дочери в вузе».
Кстати, такую компенсацию в прошлом году в Самарской области получили уже более 1800 многодетных семей.
«Обучение — это серьезная финансовая нагрузка, и помощь региона позволяет родителям сосредоточиться на воспитании младших детей, не беспокоясь о средствах на старших. Давая качественное образование детям из многодетных семей, мы инвестируем в будущее нашего региона. Эти молодые люди, получив профессию, часто остаются жить и работать здесь, продолжая дело своих родителей — создавая крепкие, большие и ответственные семьи», — пояснил нашему корреспонденту заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.
Оформить выплату вправе один из родителей или сам студент — тот, с кем заключен договор на платные образовательные услуги. Подать заявление можно дистанционно через «Социальный портал» на сайте министерства или лично в управлении соцзащиты. Выплата приходит раз в полгода за семестр или раз в год — сразу после подтверждения оплаты. То есть ждать окончания учебного года не нужно.
Теперь супруги Варенковы спокойны за образование детей. Семья имеет официальный статус многодетной и активно пользуется всеми положенными льготами. В прошлом году они получили выплату на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы. А еще Варенковым ежемесячно приходит компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
В Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области подтверждают: отцы все чаще приходят за льготами самостоятельно. Раньше бумагами занимались в основном мамы, но теперь и мужчины активно включаются в процесс. Для них запустили «Академию эффективных пап», где учат слышать и понимать своих детей. А для родителей особенных ребят работает «Просветшкола» — там в том числе объясняют юридические тонкости и психологию воспитания.
Чтобы информация о льготах доходила до каждой семьи, в регионе открыли семейный МФЦ, запустили «Семейную диспетчерскую» — консультации по телефону, а для жителей отдаленных районов организовали выездные приемы. Плюс ежегодно проводят большой «Слет многодетных» — там можно и отдохнуть, и получить консультацию сразу у всех нужных специалистов.
В Самарской области действуют 42 меры поддержки для семей с детьми. Они не только снижают финансовую нагрузку, но и помогают создавать в семьях гармоничную атмосферу, где родители могут сосредоточиться на главном — воспитании счастливых и уверенных в себе детей.
Севастополь: тройное счастье.
Анатолий и Анжела Шкиль готовились к появлению третьего ребенка заранее. Поэтому о том, что молодым многодетным семьям в Севастополе полагается единовременная выплата, узнали задолго до родов. Сотрудники соцзащиты подробно объяснили все шаги: когда подавать, куда нести бумаги. Когда родилась их дочка Искра, супруги сделали все четко по инструкции.
«Деньги поступили на счет очень быстро, и это приятно удивило. Когда вы многодетные родители, финансовая помощь никогда не лишняя», — делится Анатолий.
Размер выплаты — 300 тысяч рублей. Получить ее могут семьи, где обоим супругам на момент рождения ребенка еще не исполнилось 36 лет.
«Молодые семьи — наш приоритет. Поддержка должна приходить именно тогда, когда она особенно нужна, — рассказала нам главный специалист отдела департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Ирина Кутищева. — За 2025 год выплату получили 135 семей на 137 детей. Обратиться можно через портал госуслуг, в МФЦ либо в управление адресной соцподдержки населения. Большинство людей обращаются за выплатой через “Госуслуги”».
Для семьи Шкиль выплата стала хорошей поддержкой в первые месяцы жизни дочки, когда семья только привыкала к новому ритму, а расходов прибавилось.
Алексей Зацепилин: о семье без прикрас.
Меры поддержки, о которых мы рассказали выше, — это о помощи деньгами, льготами, компенсациями. Но есть еще одна важная вещь, которую государство создает для семей, — возможность рассказать о себе, поделиться своим опытом и вдохновить других. Например, конкурс «Отец года». Он дает мужчинам повод задуматься: а что я делаю как отец? И часто оказывается, что самые обычные, ежедневные поступки — это и есть главное.
Алексей Зацепилин из Калининграда — один из финалистов прошлогоднего конкурса. У него двое детей: девятнадцатилетний Александр (от первого брака супруги) и шестилетняя дочь Глафира. Глава семьи работает руководителем проекта на руднике, добывает редкоземельные металлы. Несмотря на отъезды, он старается участвовать в жизни семьи как можно больше.
Самое главное в жизни каждого — семья, здоровые отношения. Дети нам даны, чтобы мы их любили, растили, прививали им доброту и были для них примером.
Сына Алексей с детства учил ничего не бояться, пробовать себя в разном. Александр сейчас учится на радиотехника, увлекается беспилотниками и интересуется восточными практиками. А дочка растет творческой, рисует без остановки.
В конкурс наш герой попал случайно: его жена Дарья смонтировала ролик из семейных видео и подала заявку сама. Мужчина в тот момент был в командировке, смотрел видео в телефоне и вспоминает, что очень растрогался. В итоге Алексей оказался в числе финалистов.
«Мы хотели показать реальную жизнь, какой может быть обычная российская семья без прикрас. Без бирок, без ярлыков из соцсетей, — говорит наш собеседник. — Ведь самое главное в жизни каждого — семья, здоровые отношения. Дети нам даны, чтобы мы их любили, растили, прививали им доброту и были для них примером».
Алексей замечает, что отцы стали проводить с детьми гораздо больше времени, чем раньше. Он вспоминает, как они с ровесниками росли детьми улицы, были предоставлены сами себе. Сейчас, по его наблюдениям, мир трансформировался: на улицах все чаще встречаются папы с колясками, мужчины активнее включаются в воспитание. Кстати, об этом говорят и эксперты (подробнее — в нашем материале).
«Мы стараемся как можно больше времени проводить вместе, познавая новое: гуляем, дышим свежим воздухом, путешествуем. Это очень важный момент в жизни детей — показывать им мир, страны, какие бывают люди, как они живут. Родители не только кормят и одевают — они дают правильное понимание семьи», — убежден отец года.
Напомним, национальный проект «Семья» охватывает все поколения. Это не только поддержка семей с детьми, но и программы активного долголетия для старшего поколения — занятия спортом, творчеством, новые навыки. А для молодежи от 14 до 22 лет работает программа «Пушкинская карта» — бесплатные музеи, театры, кино.