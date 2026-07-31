Пришельцы, тигры и великаны на природе: четыре арт-парка России

Каждый год в «Николе-Ленивце» проходит фестиваль «Архстояние» — событие для любителей современной архитектуры и ленд-арта. В этом году он состоялся с 23 по 26 июля, тема — «Маршрут перестроен». Организаторы превратили территорию в сцену спектакля, каждый посетитель становился не просто зрителем, а участником происходящего. Здесь строят объекты из дерева, сена, земли, а потом обсуждают, как искусство может менять пространство вокруг нас. Для многих «Архстояние» — главная причина приехать в парк хотя бы раз.