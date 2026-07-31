Пришельцы, тигры и великаны на природе: четыре арт-парка России

Выбирать между культурным досугом и отдыхом на природе больше не нужно — в России появляются арт-парки, где искусство буквально становится частью окружающего мира. Скульптуры соседствуют с вековыми елями, реками и скалами. Расскажем вам про четыре арт-парка — от Хибин до Забайкалья — и про то, чем они удивляют гостей. А делать путешествия по России удобнее помогает национальный проект «Туризм и гостеприимство».
Фантастика среди вековых елей.
За полярным кругом, в Мурманской области, у подножия Хибинского горного массива, есть место, где северная природа и фантазия человека объединились. Вековые ели и столетние березы, скалистые склоны и чистый воздух — и вдруг среди этого пейзажа появляются пришельцы, динозавры и великаны из древних мифов. Так выглядит арт-парк «Таинственный лес», который открыли в 2017 году.
Он находится неподалеку от города Кировска, на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Рядом — ущелья с названиями, которые звучат как загадки: Пирротиновое (в честь найденного здесь минерала пирротина) и Криптограммовое (там растет редкий папоротник криптограмма). И это совпадение не случайно: всю художественную концепцию парка построили вокруг тайн внеземных цивилизаций и древних культур. При этом авторы не трогали природу — они аккуратно вписали в нее объекты из дерева, бетона, снега и металла.
Концепция арт-парка «Таинственный лес» построена вокруг тайн внеземных цивилизаций и древних культур.
Среди постоянных обитателей — пришельцы Нуку-Хиву, марсианка ОрионОвна, динозавр Тирекс, величественные Алангасары, истуканы с острова Пасхи, грибы юрского периода и плезиозавр. Есть и архитектурные постройки: Избушка Рыбка, Башня Алхимика, Батискаф и Место под солнцем. Скульптуры и архитектурные объекты здесь появляются не раз и навсегда: каждую зиму и лето команда художников из разных городов создает новые арт-объекты. Над наполнением парка работают мастера из Тулы, Москвы, Хабаровска, Рязани и Тольятти.
«Мы считаем, что эта тема интересна абсолютно всем — от маленьких детей до взрослых, независимо от возраста и пола. Все загадочное, мистическое, неопознанное привлекает людей. Парк отличается именно художественным подходом и самобытностью — в России не так много мест, где фантастика и мистика становятся главной темой ландшафтного искусства», — поделился с нашим корреспондентом директор арт-парка Олег Иванов.
Территория занимает около 3,5 гектара, а прогулочный маршрут достигает почти 3 километров. Парк открыт для посетителей два сезона в году: зимой — с декабря по апрель, летом — с июля по сентябрь. В межсезонье там проводят работы по благоустройству.
Зимой в «Таинственном лесу» вдоль дорожек включают иллюминацию и звуковое сопровождение, и пространство превращается в лабиринт из света и тени. Для групп организуют квесты и экскурсии, работает горка с «ватрушками», по выходным выступает театр огня. А в ясные ночи за полярным кругом можно увидеть северное сияние.
Летом картина меняется: вместо снега — зелень, вместо тишины — птичьи голоса, по дорожкам бегают белки и зайцы. От парка проложена тропа к пятиступенчатому Платовскому водопаду — походы с гидом организуют каждую неделю. А еще работает сап-точка: с воды открывается совсем другой ракурс на лес и скульптуры. С конца августа до сентября парк снова зажигает иллюминацию.
Кстати, на территории есть кафе и сувенирная лавка, проводят концерты, выставки, мастер-классы и фестивали. Как отметили в правительстве Мурманской области, арт-парк «Таинственный лес» — одно из самых популярных мест региона. За 2025 год парк посетило около 65 тысяч гостей из разных точек России, а также из Турции, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ. Люди приезжают сюда, чтобы посмотреть, как фантазия художников и суровая природа Севера уживаются в одном пространстве.
Деревянная архитектура и легенды Приморья.
Перенесемся на другой конец страны — в Приморский край. В селе Многоудобном, в 70 километрах от Владивостока, расположился арт-парк «Штыковские пруды». У него есть своя легенда.
Более 20 лет назад предприниматель из поселка Штыково встретил в лесу местного жителя с корзиной ягод и трав. Тот рассказал ему историю о месте под названием «На Джай», что в переводе означает «место единения, гармонии и счастья». По преданию, здесь жили бохайцы — «лесные люди», которые умели понимать животных, управлять погодой и даже исполнять желания. Вдохновленный этой историей, предприниматель решил восстановить осушенные пруды, высадить деревья и построить парк с бионической архитектурой, гармонично вписанной в природу. Так в 2005 году началась история «Штыковских прудов».
Сейчас парк занимает около 30 гектаров. Вдоль дорожек и тропинок находятся скамейки, гамаки и качели. Изюминка территории — коллекция из более чем 40 арт-объектов. Среди них — скульптуры по мотивам советских мультфильмов, фигуры приморских животных на экотропе и гигантский амурский тигр длиной почти 10 метров.
В арт-парке «Штыковские пруды» можно найти гигантскую скульптуру амурского тигра.
«Территория парка наполнена удивительными образцами современной деревянной архитектуры. Здесь вы не встретите ни одного типового домика, ни одной беседки, теплушки или лавочки традиционной формы. Каждый объект — это полет мысли дизайнеров парка и творческих коллективов Владивостока», — отмечает руководство парка.
Кстати, это не просто музей под открытым небом. Здесь работают творческие мастерские, где можно своими руками изготовить сувенир на гончарном круге или из полимерной глины. Летом гостей ждут два бассейна, водная горка, катамараны и вейкборд. Зимой — лыжи, коньки, тюбинги и каток.
Художественная лаборатория у реки Угры.
С Дальнего Востока перенесемся в центр европейской части страны. В Калужской области, на территории национального заповедника у берега реки Угры, находится арт-парк «Никола-Ленивец». Это место с историей: археологи нашли здесь следы поселений еще III века. В 1480 году деревня Никола-Ленивец оказалась в центре Великого стояния на реке Угре — события, положившего конец монголо-татарскому игу. А в начале XIX века здесь построили каменный храм Пресвятой Троицы.
В 2000 году в деревню перебрался художник Николай Полисский. Вместе с местными жителями он слепил на снегу десятки снеговиков — разной формы, с морковками и без. Так появился первый арт-объект. А в 2004 году построили первый долговечный объект — 18-метровый «Маяк» на берегу Угры. Он уже стал символом парка.
Каждый год в «Николе-Ленивце» проходит фестиваль «Архстояние» — событие для любителей современной архитектуры и ленд-арта. В этом году он состоялся с 23 по 26 июля, тема — «Маршрут перестроен». Организаторы превратили территорию в сцену спектакля, каждый посетитель становился не просто зрителем, а участником происходящего. Здесь строят объекты из дерева, сена, земли, а потом обсуждают, как искусство может менять пространство вокруг нас. Для многих «Архстояние» — главная причина приехать в парк хотя бы раз.
Сейчас коллекция «Николы-Ленивца» насчитывает больше 60 пространственных скульптур. Среди них — «Ротонда» Александра Бродского на самой высокой точке парка, гигантский «Вселенский разум» диаметром 14 метров и «Арка Бернаскони». Ежегодно здесь появляются 5−6 новых объектов.
Сын основателя парка, а ныне управляющий партнер территории Иван Полисский в беседе с нашим корреспондентом отметил, что аналогов такой коллекции в мире — единицы. По его словам, чтобы в спешке обойти все объекты, нужно примерно 5−6 часов, поэтому туристам он советует приезжать на два дня.
В арт-парке «Никола-Ленивец» представлена коллекция скульптур, аналогов которой в мире — лишь единицы.
«Самое главное — то, с каким подходом вы сюда приезжаете. Если приезжать сюда как на стандартную экскурсию — просто отметить галочки, посмотреть на объекты и сфотографироваться, — то и впечатления будут соответствующие: набор снимков, и все. Без живого ощущения этого места, — говорит Полисский. — Наш парк — это пространство смыслов, мифов, художественных идей. Посетителям советую расслабить традиционное туристическое напряжение, не искать “хиты” и какие-то достижения в области туризма. Тогда с вами произойдет внутреннее приключение, которое изменит вас».
Тайны, рожденные из сухостоя.
Из Калужской области перенесемся в Забайкалье. Здесь, в 140 километрах от Читы, есть село Укурик — всего 60 дворов. Рядом с ним, на берегу реки Хилок, находится ленд-арт-парк «Тужи». Его основал в 2021 году известный скульптор Даши Намдаков, уроженец этих мест. До появления парка тут была только таежная степь.
Намдаков — заслуженный художник РФ, почетный член Флорентийской академии художеств. Его работы выставляются по всему миру, их можно увидеть в музеях и частных коллекциях России, Великобритании, Австралии, Китая. Художник вырос в многодетной семье из древнего рода кузнецов, и именно в Укурике сформировался его самобытный стиль.
В родных местах он и решил создать парк как посвящение малой родине. В создание «Тужи» внесли вклад жители Укурика и соседних сел — команда Намдакова, его родные, друзья детства.
Для скульптур и построек используют только валежник и сухостой — мертвую древесину. Все архитектурные объекты, включая культурный центр, гостевые дома и юрты, спроектированы так, чтобы органично вписаться в ландшафт.
В 2024 году здесь открылась экотропа «Священный путь» длиной 3 километра. Вдоль маршрута установлены скамейки, деревянные качели и 12 скульптур животных — знаков восточного календаря, а также колокол «Хан дарханай хонхо» — в переводе с бурятского — «Колокол хана-кузнеца».
В ленд-арт-парке «Тужи» есть экотропа «Священный путь» с 12 скульптурами животных — знаков восточного календаря.
А еще в парке проходит фестиваль «Тужи Арт», где современные художники представляют работы на тему взаимоотношений человека и природы. Для гостей построены гостевые дома, юрты, кафе и ресторан с блюдами кочевой кухни.
Сейчас «Тужи» — одна из туристических точек Забайкалья. Сюда приезжают, чтобы увидеть, как искусство может быть вписано в природу без единого гвоздя, а традиции кочевых народов — переосмыслены через современную скульптуру.
Больше идей для поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф. Он развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Напомним: по всей стране по этому нацпроекту строят отели и глэмпинги, разрабатывают новые маршруты, проводят фестивали. Туристы получают качественный сервис, а бизнес — поддержку государства. Главная задача нацпроекта — сделать путешествия по России доступными, комфортными и безопасными. А еще — к 2030 году обеспечить не менее 140 миллионов поездок ежегодно и увеличить долю туристской отрасли в ВВП до 5%.