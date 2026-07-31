В Емельяновском округе семьи прошли диспансеризацию в выходной день

В Красноярском крае прошла «Семейная диспансеризация». Об этом сообщили в минздраве региона.
Новый формат позволяет семьям пройти медицинские осмотры вместе и в выходной день. Для приема жителей в село приехали узкие специалисты из районной больницы. Обследования провели в новой амбулатории, которую открыли зимой. Основной акцент сделали на здоровье детей. За день врачи осмотрели 10 семей, в том числе 30 детей. Среди них были 5 дошкольников и четверо ребят старше 15 лет.
«Такой формат — настоящее спасение для многодетных семей, которым сложно выкроить время на посещение поликлиники в будни», — рассказала заведующая поликлиникой Емельяновской районной больницы Анастасия Грекова.
Проект «Семейная диспансеризация» запустили в начале июля на базе Емельяновской поликлиники по инициативе губернатора Михаила Котюкова. Его задача — сделать профилактические осмотры удобнее: в один день и в одном месте помощь могут получить все члены семьи.
С начала пилотного проекта диспансеризацию прошли уже около 120 человек.