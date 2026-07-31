В Емельяновском округе семьи прошли диспансеризацию в выходной день

Новый формат позволяет семьям пройти медицинские осмотры вместе и в выходной день. Для приема жителей в село приехали узкие специалисты из районной больницы. Обследования провели в новой амбулатории, которую открыли зимой. Основной акцент сделали на здоровье детей. За день врачи осмотрели 10 семей, в том числе 30 детей. Среди них были 5 дошкольников и четверо ребят старше 15 лет.