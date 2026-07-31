«Карта жителя» в области перешла на инфраструктурный этап — сервисы запустят поэтапно

В Калининградской области стартовал инфраструктурный этап подготовки к запуску «Карты жителя Калининградской области». С 1 августа система официально получила статус государственной информационной системы (ГИС). Как пояснили в региональном минцифры, это ещё не публичный запуск, а создание защищённой цифровой основы, к которой затем будут подключаться сервисы для жителей.