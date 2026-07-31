«Карта жителя» в области перешла на инфраструктурный этап — сервисы запустят поэтапно

С 1 августа система получила статус ГИС. В сентябре начнут тестировать «Карту школьника», а транспортную «Волну Балтики» заменят постепенно.
В Калининградской области стартовал инфраструктурный этап подготовки к запуску «Карты жителя Калининградской области». С 1 августа система официально получила статус государственной информационной системы (ГИС). Как пояснили в региональном минцифры, это ещё не публичный запуск, а создание защищённой цифровой основы, к которой затем будут подключаться сервисы для жителей.
Сейчас проверяется готовность системы, оформляются документы, настраивается взаимодействие между участниками проекта, подтверждается выполнение требований по защите информации. Каждый сервис будет вводиться отдельно — после технической, организационной и правовой проверки. О появлении новых функций жителям будут сообщать отдельно.
В сентябре начнётся следующий этап — отработка сервисов «Карты школьника»: проход в школы и оплата питания. Список участников и инструкции для родителей опубликуют позже. Параллельно тестируется бесшовный переход с транспортной карты «Волна Балтики» на новую систему.
Министр цифровых технологий и связи Марат Фатхуллин подчеркнул, что поэтапный запуск нужен для устойчивой работы проекта: «Каждая функция должна пройти проверку, прежде чем станет доступна жителям. О порядке подключения и использовании сервисов мы будем информировать отдельно».