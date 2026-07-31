Названы страны-поставщики кофе в Калининградскую область

440 тонн кофе завезли в Калининградскую область из-за границы с начала года. Как сообщает региональный Россельхознадзор кофе привозили из 22 стран.
Основные поставщики это Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия.
Отмечается, что кофе завезли на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из Эфиопии увеличился почти в 2 раза, из Уганды — в 4 раза, из Бразилии — в 1,2 раза. Среди новых импортеров названа Венесуэла.
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