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Улицу Пожарского перекроют 1 и 2 августа из-за дорожных работ

Объехать участок можно будет по прилегающим улицам.

Источник: Живем в Нижнем

В центре Нижнего Новгорода из-за дорожных работ будут ограничивать движение. Как сообщили в мэрии, 1 и 2 августа планируется с девяти утра до шести часов вечера перекрывать улицу Пожарского.

Ограничения будут действовать на участке от дома № 16 по ул. Пожарского до площади Минина. Время работ может быть скорректировано в зависимости от погоды в выходные.

Автолюбителям посоветовали заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки. Объехать закрытый для транспорта участок можно будет по соседним улицам.

Ранее мы рассказывали о том, что трамваи № 2 все-таки будут ходить 1 августа. Изначально предполагалось дать им выходной из-за проведения ремонтных работ на площади Сенной.