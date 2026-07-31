Улицу Пожарского перекроют 1 и 2 августа из-за дорожных работ

В центре Нижнего Новгорода из-за дорожных работ будут ограничивать движение. Как сообщили в мэрии, 1 и 2 августа планируется с девяти утра до шести часов вечера перекрывать улицу Пожарского.
Ограничения будут действовать на участке от дома № 16 по ул. Пожарского до площади Минина. Время работ может быть скорректировано в зависимости от погоды в выходные.
Автолюбителям посоветовали заранее планировать свои маршруты и обращать внимание на дорожные знаки. Объехать закрытый для транспорта участок можно будет по соседним улицам.
Ранее мы рассказывали о том, что трамваи № 2 все-таки будут ходить 1 августа. Изначально предполагалось дать им выходной из-за проведения ремонтных работ на площади Сенной.