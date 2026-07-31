Не запускать. Стоматолог Катенова — о взаимосвязи зубов и других органов

Проблема каждого второго
По данным ВОЗ, болезни зубов есть у почти 4 миллиардов людей. Это значит, что половина населения планеты находится в зоне повышенного риска. При этом во многих случаях серьезные последствия предотвратимы.
Как чистка зубов поможет держать в норме здоровье сердца, что происходит с полостью рта в подростковом возрасте и во время, почему так важна гигиена полости рта? Во всём этом разбираемся с врачом-стоматологом и международным экспертом-консультантом Софьей Катеновой. Она известна своими исследованиями о влиянии заболеваний зубов на организм человека. Работала в ведущих клиниках России и Казахстана, помогала коллегам из США в неординарных клинических случаях.
Зубы как начало
— Софья, сейчас все больше говорят о том, что здоровье зубов связано с состоянием всего организма. Связь с ЖКТ еще более-менее понятна, но объясните, как же зубы влияют на остальные области тела?
Софья Катенова: Полость рта — это не изолированная система, а часть организма с очень активным кровоснабжением и собственной микрофлорой. Когда есть хроническое воспаление, то его продукты и бактерии могут попадать в кровоток и распространяться по всему организму. В ответ запускается воспалительная реакция, которая со временем может влиять на сосуды, сердце и даже обмен веществ.
Зубы — это начало пищеварительной системы, и если человек плохо пережёвывает пищу из-за отсутствия зубов или нарушенного прикуса, нагрузка перераспределяется на желудок и кишечник. Кроме того, положение челюсти влияет на тонус мышц лица и шеи, и, соответственно, на осанку. Могут появиться и постоянные сильные головные боли. Поэтому если страдают зубы, то страдает весь организм.
Кариес и сердце
— Вы лечили тысячи детей и взрослых. Как часто вы видели, что из-за несвоевременного обращения к стоматологу у пациента начинали страдать другие органы?
— Такое случается чаще, кажется, причем во всех возрастных категориях. Просто проявляется это у всех по-разному. На практике постоянно сталкивалась с тем, что пациент приходит с запущенным кариесом. На ранних стадиях, как правило, у него ничего не болит, максимум дёсны кровоточат, поэтому в стоматологическом кресле он оказывается уже с серьезной проблемой. Однако всё это время у пациента повышался воспалительной фон. Это может усугублять текущие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. У пациентов с диабетом мы нередко видели, что контроль сахара становится сложнее. Но это все не резко происходит. Нет каких-то точных сроков, когда больной зуб начнет влиять еще на другие органы, это накопительный процесс, поэтому связь часто замечают уже постфактум, когда проблема становится очевидной. Поэтому можно сказать, что чистка зубов — это профилактика появления новых заболеваний, которая также уже существующие.
Стоматология для мам…
— Многие считают, что нельзя лечить зубы во время беременности. Якобы, это влияет на плод. Что вы думаете об этом мнении?
— Это предрассудки, причём очень опасные. Инфекции и воспаления несут большие риски для матери и ребенка. Возьмём тот же кариес, он очень распространен. Из-за него, во-первых, будет поддерживаться очаг воспаления. Во-вторых, бактерии могут попасть в кровь, что чревато осложнениями в виде преждевременных родов. И, в-третьих, из-за зубной боли женщина испытывает лишний стресс.
При правильном, современном подходе лечение зубов в период беременности не опасно. Используются анестетики, разрешенные при беременности, с минимальным воздействием на организм. Рентген при необходимости проводится с защитой и современным оборудованием, с очень низкой дозой излучения. Наиболее комфортным и безопасным периодом для планового лечения считается второй триместр, но при острой боли или воспалении помощь оказывают на любом сроке беременности. Откладывать в таких ситуациях нельзя.
— В народе говорят, что каждый ребёнок забирает у матери один зуб. Действительно ли после беременности и родов нужно ждать подобных проблем?
— Ребёнок никаких зубов у матери не забирает. Зубная ткань не может отдавать кальций обратно в организм. Формирование зубов у взрослого человека уже завершено, и они не служат «строительным материалом» для плода.
Раньше у женщин во время беременности действительно часто ухудшалось состояние зубов. Но происходило это из-за сочетания факторов: смена гормонального фона, плохая гигиена, изменения в питании. Всё это создает условия для развития кариеса и гингивита. Если при этом не посещать стоматолога и не лечиться вовремя, создается ощущение, что с каждой беременностью теряется зуб. Отсюда этот миф и взялся.
… И для детей.
— Вы несколько лет специализировались на детской стоматологии, помогая исправить даже самые запущенные случаи. Скажите, почему у подростков часто возникают проблемы с дёснами и кариесом даже при нормальной гигиене?
— В подростковом возрасте организм переживает мощную гормональную перестройку, и она напрямую влияет на состояние полости рта. Повышается чувствительность дёсен к налету, они легче воспаляются и могут кровоточить даже при, казалось бы, нормальной гигиене.
Меняется состав слюны и микрофлоры полости рта, что создает более благоприятные условия для развития кариеса. Подростки часто перекусывают, употребляют сладкие и газированные напитки, а режим питания становится менее стабильным — это тоже увеличивает нагрузку на эмаль. Даже если чистка проводится два раза в день, она не всегда компенсирует такие факторы, поэтому подросткам рекомендуются усиленные меры гигиены.
Искусство чистить зубы
— Вы обучили правильно чистить зубы тысячи пациентов. Какие ошибки в ежедневной гигиене встречаются чаще всего? Правда ли, что электрическая щетка лучше обычной, или это маркетинг?
— Люди часто чистят зубы впопыхах, пропуская одни и те же места, не уделяют внимания зоне у десны и межзубным промежуткам, а ведь именно там скапливается налет и начинается воспаление. Язык тоже нужно чистить, там тоже есть бактерии, которые влияют на запах изо рта. Многие давят на щётку слишком сильно, считая, что так чистка будет лучше. На самом деле, это только травмирует дёсны и стирает эмаль.
Электрическая щётка и правда справляется лучше обычной. Нити и ирригатор — тоже полезные вещи, которые очищают зубные промежутки. Можно обходиться и без всего этого, но тогда к чистке обычной щеткой нужно делать особенно тщательно.
— Что, помимо ежедневной чистки, важно для сохранения здоровья зубов и всего организма?
— Важно регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога, даже если ничего не беспокоит. Многие проблемы на ранних стадиях протекают бессимптомно, и именно в этот момент их проще всего решить.
Большое значение имеет питание. Частые перекусы, избыток сахара и кислых напитков создают постоянную нагрузку на эмаль и микрофлору. Не менее важен питьевой режим — достаточное количество воды поддерживает нормальную выработку слюны, которая естественным образом защищает зубы.
Стоит учитывать и общее состояние организма: гормональные изменения, стресс, хронические заболевания могут напрямую отражаться на состоянии десен и слизистой. Поэтому забота о зубах — это не только про щетку и пасту, но и про образ жизни в целом.