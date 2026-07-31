Не запускать. Стоматолог Катенова — о взаимосвязи зубов и других органов

— Такое случается чаще, кажется, причем во всех возрастных категориях. Просто проявляется это у всех по-разному. На практике постоянно сталкивалась с тем, что пациент приходит с запущенным кариесом. На ранних стадиях, как правило, у него ничего не болит, максимум дёсны кровоточат, поэтому в стоматологическом кресле он оказывается уже с серьезной проблемой. Однако всё это время у пациента повышался воспалительной фон. Это может усугублять текущие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. У пациентов с диабетом мы нередко видели, что контроль сахара становится сложнее. Но это все не резко происходит. Нет каких-то точных сроков, когда больной зуб начнет влиять еще на другие органы, это накопительный процесс, поэтому связь часто замечают уже постфактум, когда проблема становится очевидной. Поэтому можно сказать, что чистка зубов — это профилактика появления новых заболеваний, которая также уже существующие.