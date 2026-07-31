В посёлке Юганец проверяют сообщение о причинении вреда подростку

Сотрудники регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ обнаружили публикацию о том, что в посёлке Юганец Володарского района Нижегородской области подростку были нанесены телесные повреждения. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
По выявленному факту организована процессуальная проверка — её проводит следователь следственного отдела по городу Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области.
Сейчас специалисты Следственного комитета устанавливают все детали инцидента. По итогам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее Бастрыкин поручил ускорить дело о пытках в реабилитационном центре Нижнего.