В посёлке Юганец проверяют сообщение о причинении вреда подростку

Сотрудники регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ обнаружили публикацию о том, что в посёлке Юганец Володарского района Нижегородской области подростку были нанесены телесные повреждения. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.