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Ограничение стоянки вводится на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде с 4 августа

Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде с 4 августа 2026 года на участках проспекта Бусыгина временно вводятся ограничения стоянки транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В районе домов №№ 22, 18А, 16 ограничение будет действовать по четным дням, в районе домов №№ 19, 17А, 17 — по нечетным дням. Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.