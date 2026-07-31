Шесть лет как за один час: как изменился Нижний Новгород за это время

Шесть лет назад Нижний Новгород возглавил Юрий Шалабаев — сначала в статусе исполняющего полномочия 6 мая 2020 года, а затем 28 октября уже официально. За это время администрации пришлось работать в условиях череды кризисов — от пандемии COVID-19 до санкционного давления и изменения границ города. Редакция pravda-nn.ru решила проанализировать, как муниципалитет во главе с мэром справлялся с чередой вызовов.