В Петербурге восемь безымянных мостов обрели названия

Мост через Славянку на границе Колпинского и Пушкинского районов стал Комиссарским. В Колпине появился Мокколовский мост — он протянут через приток реки Ижоры. Через Славянку переброшен Петро-Славянский мост в районе Вокзальной улицы в Петро-Славянке, а через Корчминский ручей в районе Петрозаводского шоссе — Сапёрный.