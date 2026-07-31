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В Петербурге восемь безымянных мостов обрели названия

Также наименования присвоили бульвару и площади.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге у восьми прежде безымянных мостов появились названия. Об этом пишут СМИ.

Мост через Славянку на границе Колпинского и Пушкинского районов стал Комиссарским. В Колпине появился Мокколовский мост — он протянут через приток реки Ижоры. Через Славянку переброшен Петро-Славянский мост в районе Вокзальной улицы в Петро-Славянке, а через Корчминский ручей в районе Петрозаводского шоссе — Сапёрный.

В Пушкине появился Державинский мост. Также в Петербурге теперь есть мосты участника обороны Ленинграда Ивана Зубкова, Валаамских Юнг и начальника ледовой трассы Дороги жизни Михаила Нефедова, пишут SPBVedomosti.ru.

Перед стадионом на Крестовском острове наименование получила площадь. Её назвали площадью Зенита. В Петроградском районе появился бульвар в районе Троицкой площади в честь экс-ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой.