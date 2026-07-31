Бизнесу Новосибирской области возместят создание рабочих мест для инвалидов

Работодатели Новосибирской области могут получить из федерального бюджета до 200 тыс. рублей на оснащение каждого рабочего места для сотрудников с инвалидностью и ветеранов боевых действий, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. В 2026 году при поддержке нацпроекта «Кадры» в области будут оборудованы 93 таких рабочих места.
Субсидию вправе оформить компании и индивидуальные предприниматели, которые приняли на работу людей с инвалидностью первой или второй группы, ветеранов боевых действий независимо от группы инвалидности, а также участников СВО, возвращающихся к обязанностям после приостановки трудового договора. Выплату можно направить на покупку техники и оборудования, необходимого сотруднику для работы.
Работодателю необходимо заключить с сотрудником трудовой договор сроком не менее девяти месяцев, приобрести оснащение и подать заявку в центр занятости населения не позднее трех месяцев с момента трудоустройства. Специалисты подтвердят наличие оборудования, после чего Социальный фонд России перечислит компенсацию на расчетный счет компании. За подробной консультацией и помощью в оформлении документов работодатели могут обратиться в центры занятости населения или по телефону 8 (383) 238−76−99.
С начала 2026 года уже оснащены 30 рабочих мест, 8 из которых оборудованы для ветеранов, получивших инвалидность. Субсидией уже воспользовались предприятия оборонно-промышленного комплекса, автотранспортные компании, социально ориентированные некоммерческие организации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.