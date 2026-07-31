Бизнесу Новосибирской области возместят создание рабочих мест для инвалидов

Работодателю необходимо заключить с сотрудником трудовой договор сроком не менее девяти месяцев, приобрести оснащение и подать заявку в центр занятости населения не позднее трех месяцев с момента трудоустройства. Специалисты подтвердят наличие оборудования, после чего Социальный фонд России перечислит компенсацию на расчетный счет компании. За подробной консультацией и помощью в оформлении документов работодатели могут обратиться в центры занятости населения или по телефону 8 (383) 238−76−99.