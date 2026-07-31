В Петербурге 7 металлургических предприятий повысили эффективность на 32%

«Повышение производительности — это не про большие вложения, а про точность: точность движений станочника, точность переналадки оборудования, точность взаимодействия между цехами. Региональный центр компетенций работает с металлургическими предприятиями именно в этом направлении: мы помогаем перестроить производственные потоки, сократить простои и брак, сделать так, чтобы каждая минута рабочего времени приносила максимальную отдачу», — поделилась генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга Ирина Голубцова.