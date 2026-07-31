Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге 7 металлургических предприятий повысили эффективность на 32%

Такой подход позволяет компаниям сокращать издержки.

Источник: Национальные проекты России

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогло семи металлургическим предприятиям Санкт-Петербурга повысить эффективность рабочих процессов на 32%. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

Региональный центр компетенций помогает предприятиям перестраивать рабочие процессы, внедряя принципы бережливого производства и совершенствуя логистику. Такой подход позволяет компаниям сокращать издержки, ускорять производство и повышать конкурентоспособность без дополнительных вложений.

«Повышение производительности — это не про большие вложения, а про точность: точность движений станочника, точность переналадки оборудования, точность взаимодействия между цехами. Региональный центр компетенций работает с металлургическими предприятиями именно в этом направлении: мы помогаем перестроить производственные потоки, сократить простои и брак, сделать так, чтобы каждая минута рабочего времени приносила максимальную отдачу», — поделилась генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга Ирина Голубцова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.