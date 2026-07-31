В Петербурге 7 металлургических предприятий повысили эффективность на 32%

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогло семи металлургическим предприятиям Санкт-Петербурга повысить эффективность рабочих процессов на 32%. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.
Региональный центр компетенций помогает предприятиям перестраивать рабочие процессы, внедряя принципы бережливого производства и совершенствуя логистику. Такой подход позволяет компаниям сокращать издержки, ускорять производство и повышать конкурентоспособность без дополнительных вложений.
«Повышение производительности — это не про большие вложения, а про точность: точность движений станочника, точность переналадки оборудования, точность взаимодействия между цехами. Региональный центр компетенций работает с металлургическими предприятиями именно в этом направлении: мы помогаем перестроить производственные потоки, сократить простои и брак, сделать так, чтобы каждая минута рабочего времени приносила максимальную отдачу», — поделилась генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга Ирина Голубцова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.