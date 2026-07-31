В Калининграде открыли новое стоматологическое отделение для взрослых. В медучреждении уже принимают первых пациентов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Отделение открыли на аллее Смелых, 109. На капремонт помещенией и закупку оборудования для нового медучреждения выделяли 20,2 миллиона рублей.
В стоматологии будут работать 12 врачей. Средняя посещаемость составит около 200 человек в день. На рабочей неделе пациентов будут принимать с 7:30 до 20:45, а в субботу — с 8:00 до 20:00.
«Пациентам доступны все виды терапевтической и хирургической стоматологической помощи бесплатно в рамках программы ОМС В медучреждении организовано стерилизационное отделение, обеспечивающее полный цикл обработки и стерилизации инструментов и материалов», — рассказали в правительстве.
Записаться на приём к врачу можно по телефону единого кол-центра 122. Также для пациентов работает электронная регистратура.
Фото: пресс-служба регионального правительства.