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В Калининграде открыли новое стоматологическое отделение для взрослых

В учреждении будут работать 12 врачей.

В Калининграде открыли новое стоматологическое отделение для взрослых. В медучреждении уже принимают первых пациентов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отделение открыли на аллее Смелых, 109. На капремонт помещенией и закупку оборудования для нового медучреждения выделяли 20,2 миллиона рублей.

В стоматологии будут работать 12 врачей. Средняя посещаемость составит около 200 человек в день. На рабочей неделе пациентов будут принимать с 7:30 до 20:45, а в субботу — с 8:00 до 20:00.

«Пациентам доступны все виды терапевтической и хирургической стоматологической помощи бесплатно в рамках программы ОМС В медучреждении организовано стерилизационное отделение, обеспечивающее полный цикл обработки и стерилизации инструментов и материалов», — рассказали в правительстве.

Записаться на приём к врачу можно по телефону единого кол-центра 122. Также для пациентов работает электронная регистратура.

Фото: пресс-служба регионального правительства.

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