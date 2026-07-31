С января в Ростовской области заключили 32 соцконтракта с участниками СВО

Участники СВО с начала 2026 года заключили 32 социальных контракта на территории Ростовской области без учета уровня дохода семьи. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики.
Государственная социальная помощь оказывается участникам СВО при условии, что они уволены с военной службы или завершили исполнение контракта. Размер поддержки составляет до 350 тысяч рублей. С 1 января эта мера поддержки оказывается без учета уровня дохода семьи.
Если у участника СВО есть инвалидность I или II группы, социальный контракт может быть заключен с его супругой, признанной безработной или ищущей работу. За консультацией по вопросу заключения соцконтракта можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.