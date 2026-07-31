Ростовские аграрии сообщили о проблемах с реализацией нового урожая зерна

«Сезонное снижение цен бывает каждый год. Но чтобы зерно вообще перестали принимать — такого я не помню. Сейчас его невозможно сдать ни по 11 ₽, ни по 10, ни по 9 ₽ Еще недавно зерно принимали через Волгодонский порт для временного хранения, теперь и там многокилометровые очереди, а будет ли приемка — никто не знает», — сказал господин Коваленко.