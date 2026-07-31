Аист Гера обзавёлся многодетной семьёй в Нижегородской области

Аист по кличке Гера, который два года подряд оставался на зимовку в окрестностях Перевоза, теперь — глава многодетной семьи. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области в официальном канале MAX.
По данным охотинспекторов Минлесхоза, у Геры появилась пара, а в просторном гнезде подрастают три птенца. Специалисты ведомства на постоянной основе следят за жизнью птицы: фиксируют особенности поведения, оценивают условия обитания и при необходимости принимают меры для обеспечения безопасности пернатого — в том числе в периоды похолодания.
Зимовка аиста в Нижегородской области — редкое явление, и то, что Гера остаётся в регионе уже второй год подряд, вызывает особый интерес у экспертов. Одним из любимых мест птицы остаётся берег реки Пьяны, а своеобразной «визитной карточкой» феномена стала местная водонапорная башня — к ней аист проявлял особую привязанность.
Эксперты предполагают, что отказ Геры от традиционной сезонной миграции может быть связан с привычкой к доступной кормовой базе: в тёплое время года местные жители и рыбаки нередко подкармливали птицу. Зимой в морозные дни аист нередко прилетал к лошадям на конный завод.
Сейчас специалисты продолжают наблюдать за семьёй аистов и анализируют, как будет развиваться ситуация дальше. Хотя обычно эти птицы улетают на юг большими стаями, поведение Геры выходит за рамки типичной модели. Пока неизвестно, решит ли семья остаться на зимовку в Нижегородской области.
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