Аист Гера обзавёлся многодетной семьёй в Нижегородской области

Эксперты предполагают, что отказ Геры от традиционной сезонной миграции может быть связан с привычкой к доступной кормовой базе: в тёплое время года местные жители и рыбаки нередко подкармливали птицу. Зимой в морозные дни аист нередко прилетал к лошадям на конный завод.