Более 2,5 тыс. подростков Калининградской области трудоустроили с января

Свыше 2,5 тыс. подростков было трудоустроено в Калининградской области с начала 2026 года. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Временное трудоустройство жителей в возрасте от 14 до 18 лет организовано во всех муниципалитетах. Подростки работают в государственных и коммерческих организациях в каникулы и свободное от учебы время.
«Это одно из важных направлений летней занятости ребят, традиционно уделяем ему огромное внимание. На сегодняшний день с работодателями уже заключены договоры на временное трудоустройство 3285 несовершеннолетних жителей региона», — прокомментировала заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер.
В частности, на «Первом хлебозаводе» трудятся почти 50 подростков. Под руководством наставников они работают на хлебном, булочном и бараночном участках. Этим летом несовершеннолетние жители региона также работают в «Молодежном центре». Ребята принимают участие в организации мероприятий, занимаются благоустройством территорий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.