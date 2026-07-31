Ветеран СВО из Астраханской области нашел работу с помощью службы занятости

Ветеран специальной военной операции Рашид Абдулов из села Красный Яр в Астраханской области трудоустроился при поддержке специалистов службы занятости, сообщили в информационно-издательском центре Красноярского района. Работа кадровых центров отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
В этом году Рашид обратился в кадровый центр муниципалитета для поиска работы. Специалисты провели необходимые мероприятия по профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации, после чего предложили соискателю варианты дальнейшего трудоустройства. Теперь он работает водителем автомобиля в местной администрации.
«Важно, чтобы любой участник СВО, возвращающийся к мирной жизни, получал поддержку и находил свое новое призвание. Для этого запущен целый комплекс мер. Такая работа кадровых центров соответствует национальному проекту “Кадры”, где за каждым участником спецоперации закрепляется персональный консультант, помогающий на всех этапах трудоустройства», — отметили в сообщении.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.